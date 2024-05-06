Erol Bulut bile dondu kaldı. Hayatının sürprizini yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut bile dondu kaldı. Hayatının sürprizini yaşadı
5-2 mağlup olunan Rotherdam United maçında Cardiff City taraftarının tezahüratı Erol Bulut dahil herkesi şaşırttı.

İngiltere Championship’in 46. ve son haftasındaCardiff City deplasmanda Rotherdam United ile karşı kozlarını paylaştı.

New York Stadyumu’nda oynanan maçta Rotherdam United Cardiff City karşısında 5-2 galip geldi.

Oluşan bu sonuç Cardiff City taraftarını hayal kırıklığına uğratırken mücadeleyi izlemek için deplasman tribününe giden taraftarlardan ilginç bir hareket geldi.

Karşılaşmayı yerinde takip eden az sayıdaki Cardiff City’li hep bir ağızdan Erol Bulut’a bağırarak “kalmanı istiyoruz” diye tezahüratta bulundu.

Sosyal medyada gündem olan tezahürata herkes şaşırırken kullanıcılar taraftarları Erol Bulut'a sahip çıktığı için kutladı.

Sezonun bitmesi ile beraber geleceği merak edilen Erol Bulut’un takımda kalması bekleniyor.

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