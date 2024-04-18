Erol Bulut durdu durdu Beşiktaş açıklamasını yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut durdu durdu Beşiktaş açıklamasını yaptı
Adı Beşiktaş ile anılan Erol Bulut bir basın toplantısı düzenledi.

Art arda yaşanan kötü sonuçlar sonrası Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.

Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe’nin çalıştıracağı açıklanırken daha sonrasında takımın başına kimin geçeceğine dair pek çok dedikodu dolaşıyor.

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçenlerden biri olan Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut tartışmalara son noktayı koydu.

Beşiktaş iddialarının doğru olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, “Bu mesajlar hakkında konuşmak istemiyorum. Birçok şey okuyorum. Ama diğer kulüplerle ilgili hiçbir habere mesaj vermek istemiyorum. Ben kendi işlerime odaklandım. Burada, Cardiff City'deyim. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Hayır. Sözleşmem hakkında konuşmamıza gerek yok. Bu yönetim kurulunun kararı, buna onların karar vermesi gerekiyor. Cardiff City'de oynayacağım üç maçım daha var ve adamlarımla birlikte en iyi işi yapmaya çalışacağım. Umarım herkes için olumlu, güzel bir tatil olur” dedi.

Cardiff City’nin başında ligde 43 maça çıkan Erol Bulut 18 galibiyet 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile topladığı 59 puanla 11. Sırada yer alıyor.

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