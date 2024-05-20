Erol Bulut geç kaldı

Cardiff City'de görev süresi dolan teknik direktör Erol Bulut ile ilgili olarak, kulübün eski futbolcusu Rob Earnshaw'dan bir değerlendirme yapıldı.

GEÇ KALINDI

Earnshaw, Erol Bulut ile sözleşme yenileme görüşmelerinin geç başladığını belirterek, "Cardiff City şu an zor bir durumda ve bu, altı ay öncesinden halledilmiş olmalıydı. Erol Bulut başarılı bir menajer ve onunla sözleşme yenilenmeliydi. İmzalanacak bir sözleşmenin olduğuna inanıyorum, fakat bu konuda geç kalındı" dedi.

Cardiff City'nin planlama konusunda hatalar yaptığını ifade eden Earnshaw, "Gelecek sezon için şimdiden planlar yapılmalı, hangi oyuncularla anlaşılacak ve takım nasıl şekillendirilecek, bunlar üzerinde durulmalı. Ancak bir menajeriniz olmadan bu planları hayata geçiremezsiniz" şeklinde konuştu.

Earnshaw son olarak, "Erol Bulut başka bir takıma geçerse ve Cardiff City yeni bir menajer aramaya başlarsa, bu durum beni şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un yönetiminde Cardiff City, Championship ligini geçtiğimiz sezon 62 puanla 12. sırada tamamlamıştı.