Erol Bulut gözünü Trabzonsporlu yıldıza dikti. Pazarlıklar başladı

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, ara transfer dönemi için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Bulut'un hedefinde Trabzonsporlu Enis Bardhi var. Bordo-Mavili ekibin geçen sezon İspanyol ekibi Levante'den transfer ettiği Bardhi, Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi.

Kuzey Makedonya basınında çıkan haberlere göre; Erol Bulut; Enis Barthi'yi kadrosuna katmakta ısrarcı. Cardiff City ile Trabzonspor'un resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı bir süredir Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın başında olduğu Union Berlin ile de anılıyordu.

2022 yılında Karadeniz ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Enis Bardhi, yıllık 1.3 milyon Euro maaş alıyor. Bardhi'nin bonservisi için de Trabzonspor 3 milyon Euro ödemişti.

Bu sezon 16 maçta forma giyen Enis Bardhi, 2 gol atarken 2 kez de asist yaptı.