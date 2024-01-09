Erol Bulut gözünü Trabzonsporlu yıldıza dikti. Pazarlıklar başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut gözünü Trabzonsporlu yıldıza dikti. Pazarlıklar başladı
Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, 10 numara pozisyonu için Trabzonspor'un yıldızını düşünüyor.

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, ara transfer dönemi için rotasını Türkiye'ye çevirdi.
Bulut'un hedefinde Trabzonsporlu Enis Bardhi var. Bordo-Mavili ekibin geçen sezon İspanyol ekibi Levante'den transfer ettiği Bardhi, Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi.
Kuzey Makedonya basınında çıkan haberlere göre; Erol Bulut; Enis Barthi'yi kadrosuna katmakta ısrarcı. Cardiff City ile Trabzonspor'un resmi görüşmelere başladığı belirtildi.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı bir süredir Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın başında olduğu Union Berlin ile de anılıyordu.
2022 yılında Karadeniz ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Enis Bardhi, yıllık 1.3 milyon Euro maaş alıyor. Bardhi'nin bonservisi için de Trabzonspor 3 milyon Euro ödemişti.
Bu sezon 16 maçta forma giyen Enis Bardhi, 2 gol atarken 2 kez de asist yaptı.

gc-xslcxuaazjck.jpeg

İlgili Haberler
Fernando Santos'un gelişi yetti. Rize'den Semih Kılıçsoy geçti. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır
Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan flaş açıklama: 'Delikanlı hakem istiyoruz'
Trabzonsporlu Bakasetas'ın neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Haberler
Fernando Santos'un gelişi yetti. Rize'den Semih Kılıçsoy geçti. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Fernando Santos'un gelişi yetti. Rize'den Semih Kılıçsoy geçti. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor Spor
Beşiktaş'ın pırlantası Semih Kılıçsoy. Attıkça atıyor, kimse onu tutamıyor
Akaryakıt aldığı sırada bomba gibi patlayan aracın sahibi zor kurtuldu Gündem
Akaryakıt aldığı sırada bomba gibi patlayan aracın sahibi zor kurtuldu
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır Spor
Süper Lig'de skandal. Bu sahada futbol değil su topu oynanır
Sultangazi’de 5 yaşındaki çocuk servis aracının altında kalarak can verdi Gündem
Sultangazi’de 5 yaşındaki çocuk servis aracının altında kalarak can verdi
Fatih'te cami imamı dahil iki kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Gündem
Fatih'te cami imamı dahil iki kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Transfer resmen açıklandı. McCowan Galatasaray'da Spor
Transfer resmen açıklandı. McCowan Galatasaray'da