Erol Bulut korkuttu

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City ile yeni bir sözleşme imzalayan Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFSİZ HAYATTA KALAMAZSINIZ"

Kendisini kanıtlamak isteyen Bulut, "Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız" dedi.

"HER GÜN ÇOK ÇALIŞMALISINIZ"

İlk olarak takımı antrenmanda izlemesi gerektiğini belirten Bulut, "Her gün çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve birbirimize saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

"EN AZINDAN KAYBETMEMELİYİZ"

Kaybetmekten nefret ettiğini vurgulayan Bulut, "Üç puana ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kazanamazsak en azından kaybetmemeliyiz" sözlerini sarf etti.

"ONLAR İÇİN DE ZOR OLACAK"

Rakiplerine meydan okuyan Bulut, "İşimiz kolay olmayacak. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü takımlar ama burası onlar için de zor olacak" dedi.