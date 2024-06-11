Erol Bulut korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut korkuttu

Yeni sezon hakkında açıklamalarda bulunan Erol Bulut sözleriyle rakiplerini korkuttu.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City ile yeni bir sözleşme imzalayan Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

resim-2024-06-11-174912247.png

"HEDEFSİZ HAYATTA KALAMAZSINIZ"

Kendisini kanıtlamak isteyen Bulut, "Bu ligde neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bir teknik direktör olarak hedefsiz hayatta kalamazsınız" dedi.

"HER GÜN ÇOK ÇALIŞMALISINIZ"

İlk olarak takımı antrenmanda izlemesi gerektiğini belirten Bulut, "Her gün çok çalışmalı, disiplinli olmalı ve birbirimize saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

1708958.jpg

"EN AZINDAN KAYBETMEMELİYİZ"

Kaybetmekten nefret ettiğini vurgulayan Bulut, "Üç puana ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Kazanamazsak en azından kaybetmemeliyiz" sözlerini sarf etti.

"ONLAR İÇİN DE ZOR OLACAK"

Rakiplerine meydan okuyan Bulut, "İşimiz kolay olmayacak. Premier Lig'den düşen takımlar da güçlü takımlar ama burası onlar için de zor olacak" dedi.

İlgili Haberler
Yılmaz Vural gerginliği
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi
Mert Hakan Yandaş havalara uçtu
Türkiye Tayland maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Son Haberler
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu Dünya
Intel İsrail'deki 25 milyar dolarlık projesini dondurdu
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi Dünya
Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi
Yılmaz Vural gerginliği Spor
Yılmaz Vural gerginliği
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Çok sert çakılacak
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi Spor
Almanya'da Türkiye izdihamı. Böylesi görülmedi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler Ekonomi
Emekli başına 2 bin 300 TL ceza. Bayram öncesi yaşlıları üzdüler