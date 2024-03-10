Erol Bulut mucize yarattı

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Erol Bulut mucize yarattı
İngiltere'de Cardiff City'i çalıştıran Erol Bulut haftaya damgasını vurdu.

İngiltere Championship'te Cardiff City'in başındaki teknik direktör Erol Bulut, 37. hafta maçında mucizeye imza attı.

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, zirve mücadelesi veren Ipswich Town'ı uzatma dakikalarındaki gollerle devirerek ligi karıştırdı.

Ipswich Town maçın 79. dakikasında Kieffer Moore ile öne geçti.

Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken uzatma dakikalarında Erol Bulut'un takımı şahlandı.

90+4. dakikada Ryan Wintle beraberlik golünü attı. 90+10'da da Callum O'Dowda topu ağlara yolladı ve Cardiff City sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Cardiff City, 53 puanla 10 sırada yer alırken, Ipswich ise 78 puanla üçüncü durumda bulunuyor.

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