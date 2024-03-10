Fenerbahçe rahat kazandı. Ezeli rakibini geçip liderliğe oturdu

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Fenerbahçe rahat kazandı. Ezeli rakibini geçip liderliğe oturdu
Deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşan Fenerbahçe Beko rakibini 93-68 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

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Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler ev sahibi 93-68 mağlup etti.

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Fenerbahçe Beko’da Dorsey kaydettiği 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te bu isim 24 sayıyla Nate Mason oldu.

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Bu galibiyet ile puanını 41’e çıkaran sarı-lacivertliler maç fazlasıyla ezeli rakibi Anadolu Efes’i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

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24 puanı bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise düşme potasının hemen bir üst sırasında yer aldı.

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