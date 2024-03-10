Fenerbahçe rahat kazandı. Ezeli rakibini geçip liderliğe oturdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler ev sahibi 93-68 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko’da Dorsey kaydettiği 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te bu isim 24 sayıyla Nate Mason oldu.

Bu galibiyet ile puanını 41’e çıkaran sarı-lacivertliler maç fazlasıyla ezeli rakibi Anadolu Efes’i geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

24 puanı bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise düşme potasının hemen bir üst sırasında yer aldı.