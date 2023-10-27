Erol Bulut'tan transfer itirafı: O kadar paramız yok

Wales Online'ın Salih Uçan ile ilgili sorusu üzerne Erol Bulut, "Bu transfer haberlerini ben de okudum. Salih Uçan, Alanyaspor'dan öğrencimdi. İyi bir orta saha oyuncusu ve Siopis ile birlikte çok iyiydiler ama bizim finansal seviyemiz Salih Uçan'ı alabilecek durumda değil" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Türk teknik direktör, "Salih Uçan, bizim için çok pahalı bir oyuncu. Bu haberleri kim yapıyor bilmiyorum, belki de menajeri Beşiktaş'tan yeni bir sözleşme alabilmek için bu haberleri çıkarıyordur" ifadelerini kullandı.

2021 yazında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olan Salih Uçan'ın sözleşmesi, bu yaz sona erecek.

ADETA SAVAŞ VERİYORLAR

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, İngiltere ikinci ligi Championship'te mücadele ediyor. 13 haftası geride kalan Championship'te Cardiff City, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 20 puanda ve Premier Lig'e yükselme playoff barajında yer alıyor.