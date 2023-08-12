Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerinden ilk kare geldi

2022 yılında Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri'nin 2. sezonu izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği aynı zamanda başrolünde yer aldığı dizinin 2. sezon kadrosuna başarılı ve genç oyuncu Ahsen Eroğlu dahil olmuştu.

Netflix'in iddialı dizisi Erşan Kuneri'nin 2. sezonunda Uraz Kaygılaroğlu yer almayacak. 2. sezon kadrosuna yeni dahil olan Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya'dan yeni set fotoğrafları da geldi.

Cem Yılmaz da Instagram hesabından "ERŞAN KUNERİ 2. sezon İlk Foto 1984" notuyla paylaştı.