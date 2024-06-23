Ersan Şen Yavuz Ağıralioğlu'na yeşil ışık yaktı. 'Teklif gelirse şartlarda konuşuruz'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersan Şen Yavuz Ağıralioğlu'na yeşil ışık yaktı. 'Teklif gelirse şartlarda konuşuruz'

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Yavuz Ağıralioğlu ile parti kurma iddialarına ilişkin olarak, teklif geldiği halde şartlarda konuşacaklarını söyledi.

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, daha önce 'Eylem Tok'un davasını alır mısınız?' sorusunu, 'Şartlarda anlaşırsak olur' diyerek yanıtlamıştı. Şen'in yanıtı büyük tepki toplamıştı.

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Şen, bu sefer de Yavuz Ağıralioğlu ile parti kurma girişimi hakkında aynı ifadeleri kullandı.
İYİ Parti'den ayrıldığından beri parti kuracağı konuşulan Ağıralioğlu, son olarak partisini sonbahar aylarında kuracağını açıklamıştı.

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"ŞARTLARDA KONUŞURUZ"
tv100 kanalında Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Yavuz Ağıralioğlu'na ilişkin soruya da yanıt verdi.
Gürkan Hacır, Ersan Şen'e, "Yavuz Ağıralioğlu'yla parti girişiminiz var mı?" diye sordu. Şen ise, "Yok. Daha önce konuştuk ama şu anda öyle bir durum yok" yanıtını verdi.

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Şen, devamında Ağıralioğlu'nun siyasi eğilim yoklaması yapacağını, parti kurma amacının olduğunu belirterek, ilk konuşmadan sonra kendisiyle konuyla ilgili bir daha görümediklerini ifade etti.
Ardından Hacır, "Yeniden bir davet olursa düşünüyor musunuz?' diye sordu. Şen ise soruyu "Bakarız konuşuruz şartlara" diyerek yanıtladı.

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