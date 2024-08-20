Ersin Destanoğlu'na talip çıktı

Ebrar Kadir Taban
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na talip çıktı. Fransız ekibi Nantes, Ersin ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta oynayan Ersin Destanoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'in Ersin Destanoğlu'na ilgisi var.

Fransız ekibinin Ersin Destanoğlu'nu kiralama şartlarını araştırdığı yazıldı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
23 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ
Beşiktaş'ın altyapısından çıkan ve A Takıma kadar yükselen Ersin, Beşiktaş'ta 111 maça çıktı.

KAZANDIĞI KUPALAR
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası kazandı.

Ayrıca Beşiktaş U21 Takımı ile Süper Lig şampiyonu olmuştu.

Yeni sezonda hiç forma şansı bulayan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasını en son 14 Aralık'ta Konferans Ligi'nde oynanan ve Lugano'yu 2-0 yendikleri maçta sırtına geçirdi.

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