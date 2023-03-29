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Son dakika... Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişiminde bulunuldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 21:49
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Ersin Tatar'a saldırı girişimi

Son dakika... Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişiminde bulunan bir grup, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" sloganları attı.

Bir etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Tatar, ellerinde Yunan bayrakları bulunan bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.

ÖLÜM TEHDİDİ

Rumlar bir yandan "Türkler Kıbrıs’tan dışarı", "Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm" şeklinde skandal sloganlar attı. Türk öğrenciler ise Tatar’ı alkışlarla karşıladılar.

TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Tatar yaşananlara ilişkin katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar. 'Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm sloganları ile önümüzü kestiler" dedi.

KKTC'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Londra'da Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna Rumlar ve Yunanlılar saldırdı. Yunan bayrakları taşıyan Rumlar ve Yunanlılar "Türklere ve Tatar'a ölüm, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" naraları attılar.  Olay yerinde bulunan Türkler saldırıya karşılık verdi. İçimizde bulunan bazı çevreler de, Rumlar gibi "Tatar'ın Londra'da ne işi var" diye bağırıyor.”

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