Ersin Tatar’dan AB ve ABD'ye çağrı ‘Sözlerinizi tutun’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki toplumlu federal devlet yapısını öngören Annan Planı referandumunun 19. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye çağrıda bulundu.

Ersin Tatar’dan AB ve ABD'ye çağrı ‘Sözlerinizi tutun’

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargo ve izolasyonların kaldırılacağı sözlerinin tutulmasını istedi.

Tatar, BM'nin hazırladığı plana "evet" diyen tarafın ödüllendirilerek, "hayır" diyen tarafın cezalandırılacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk tarafının çoğunlukla "evet" oyu kullanmasına rağmen ambargo ve izolasyonların kalkmadığına dikkat çeken Tatar, "19 yıl geçmesine rağmen bu sözler yerine getirilmedi. Gerçekleri hatırlatarak yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. BM, AB ve ABD'ye çağrımız: Rum-Yunan ikilisini desteklemeyi bırakın, KKTC'ye verilen sözleri tutun" dedi.

Tatar ayrıca, Annan Planı referandumu ve Crans-Montana görüşmelerinde yaşananların federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

KKTC'nin artık Türkiye'nin desteğiyle yeni bir siyaset benimsediğine dikkat çeken Tatar, federatif temele dayalı çökmüş bir sürece geri dönmeyeceklerini söyledi.

Tatar, “Aradan geçen 19 yıla rağmen verilen bu sözler yerine getirilmezken, referandumun her yıl dönümünde verdikleri sözleri hatırlatarak gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Gerçek yüzlerini göstereceğiz. BM, AB ve ABD’ye çağrım: Bütün müzakere ve barış süreçlerini dinamitleyen Rum yönetimi-Yunanistan ikilisini desteklemeyi bırakın. KKTC’ye verdiğiniz sözleri tutun.” diye konuştu.

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