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Ersun Yanal'dan flaş açıklama

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:43
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Ersun Yanal, Ankaragücü yenilgisinin nedenini açıkladı

Ersun Yanal'dan flaş açıklama
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Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü'ne 2-0 kaybettikleri maçta rakibin kendilerinden daha fazla galibiyeti istediğini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maçın özetinin rakibe verilen alan ve zaman olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Top rakipteyken oynama becerimizi kaybettik. Futbol dört ana başlık altında oynanır, top bizdeyken, top rakipteyken, sahipsiz toplar ve topun dışarıda olduğu zamanlar. Top rakipteyken alan ve zaman anlamında iyi oynayamadık. Yediğimiz ilk golden sonra rakibin morali arttı. Topun bizde olması bir şey ifade etmedi. İsteyenin kazandığı bir maç oldu. Ankaragücü daha fazla istedi."

Maçta yedikleri iki golün de savunmadan çıkarken kaptırılan toplardan olmasının hatırlatılması üzerine Yanal, "Rakibin durumuna göre savunmadan topla çıkılır. O an ihtiyacınız olan oyuna göre kullanılır. Bunu oyunun bir parçası olmaktan çıkartıp fantezi şekline getirirseniz problem olur. Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük, topu ihtiyacı olduğu gibi kullananlar kazandılar. Futbol böyle bir oyun. Bazen oynamayı bazen oynamamayı tercih edersiniz. Bunu yaparken dengeyi çok iyi sağlamalısınız. Biz bunu bugün yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem çalıştırdığı MKE Ankaragücü ile ilgili Ersun Yanal, "Burası Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri. Çok önemli bir camia, önemli bir taraftar kitlesine sahip. O dönem iyi şeyler yaptık. Hatta bütün teknolojinin kullanıldığı dönemdir. Güzel işler yapıldı. Allah rahmet eylesin Başkanımız Cemal Aydın ve ekibi de bize çok cefakar davrandı. Epey ilkler yaptık, çok güzel bir dönemdi." diyerek sözlerini tamamladı.

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