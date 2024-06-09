Ersun Yanal Diyarbakır'a çağırdı

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Ersun Yanal Diyarbakır'a çağırdı

Amedspor'da Ersun Yanal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla gözler flaş transferlere çevrildi.

TFF 1. Lig'in çiçeği burnunda ekibi Amedspor, ilk sezonunda ligde kalıcı olmayı ve ikinci yılında Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Ersun Yanal yönetimindeki Amedspor, bu sezonu play-off sıralamasında bitirmeyi de büyük bir başarı olarak görüyor.

Yanal'ın belirlediği hedefler doğrultusunda Amedspor yönetimi, transferde hız kazandı.

Yurt dışındaki Türk futbolcular, sözleşmesi sona eren yerli yıldızlar ve potansiyel yabancı transferler için Yanal ile koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Amedspor yönetimi daha önceden iletişime geçtiği Livan Burcu ile Yanal'ın bir toplantı gerçekleştirdiği biliniyor.

U-21 Milli Takımı'nın yetenekli oyuncusu Burcu, Amedspor'a transfer olması için davet edildi.

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