Alanyaspor Ersun Yanal'la kazandı

Yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Alanyaspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti golü 54. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Alanyaspor'da Leroy Fer, 69. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, Ersun Yanal dönemine galibiyetle başladı. Alanyaspor ayrıca ligde 4 hafta sonra kazandı. Başakşehir ise ligde arka arkaya 2. mağlubiyetini aldı.

Alanyaspor, bu galibiyetle 28 puana yükseldi. Başakşehir, 40 puanda kaldı.