Ersun Yanal kendini tutamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal kendini tutamadı

Amedspor'a imza atan Ersun Yanal bir taraftarın sözleri sonrası kahkahasına engel olamadı.

Süper Lig’de daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ersun Yanal Amedspor ile anlaşmaya vardı.

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İMZAYI ATTI

Dün özel bir uçakla Diyarbakır’a gelen Ersun Yanal Amedspor Tesisleri’nde taraftarlara açık bir törenle imzayı attı.

İmzayı atmadan önce tesislere gelenlerle kısa bir süre sohbet eden Ersun Yanal’a bir taraftarın söyledikleri herkesi güldürdü.

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TARAFTARIN DEDİKLERİ KAHKALARA SEBEP OLDU

Neden geç geldiğini anlattığı sırada bir taraftar Yanal’a ''Hele sen bir suyumuzu yemeğimizi iç daha buradan gitmezsin'' dedi.

Taraftarın sözleri sonrası salondaki herkes kahkaha atarken Ersun Yanal uzun süre bu sözlere güldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılarda yorumlarıyla kahkahalara eşlik etti.

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