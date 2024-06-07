Ersun Yanal öyle bir takımla anlaştı ki duyanların ağzı açık kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal öyle bir takımla anlaştı ki duyanların ağzı açık kaldı

Trendyol 1. Lig'e yükselen Amedspor'un teknik direktörlük konusunda Ersun Yanal ile anlaştı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Amedspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, aldığı kararla herkesi şaşırttı.

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AMEDSPOR İLE ANLAŞTI
62 yaşındaki teknik direktör Ersun Yanal, Amedspor ile anlaştı.

Amedspor, Ersun Yanal ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAN SON TEKNİK DİREKTÖR
Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Ersun Yanal, Süper Lig'de çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 2013 yılında şampiyon yapmıştı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son teknik adam olarak tanınıyor.

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Yanal sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Ankaragücü, Denizlispor ve Alanyaspor gibi Süper Lig'de oynayan takımları çalıştırdı.

Tecrübeli teknik adam son olarak 2022-2023 sezonunda Alanyaspor'un başındaydı.

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BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI
Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, Ersun Yanal ile ilgili, “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Amedspor'un açıklaması şu şekilde:

''Amedspor olarak, Türk futbolunda devrim yaratan teknik direktörlerden Ersun Yanal ile prensipte anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Başkanımız Aziz Elaldı, Baran Durmaz ve Şefik Özdil’in İzmir’de gerçekleştirdiği iki gün süren görüşmeler sonucunda, Ersun Yanal ile el sıkışıldı. 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, kendisiyle bir yıllık sözleşme imzalayacağız.

Başkanımız Aziz Elaldı, Ersun Yanal hakkında şunları söyledi: "Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız."

Yeni teknik direktörümüz Ersun Yanal ise şunları dile getirdi: "Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli." Amedspor olarak, TFF 1. Lig’deki ilk yılımızda lige heyecan katmak için sabırsızlanıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.''

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