Ersun Yanal son kaleyi de kaybetti

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Ersun Yanal son kaleyi de kaybetti

Geçen sezonun şampiyon kadrosundan Taner Gümüş Amedspor'a veda ettiğini açıkladı.

Amedspor'un geçen sezondan kalan tek futbolcusu Taner Gümüş, Diyarbakır temsilcisinden ayrıldığını duyurdu.

1. Lig'e yükselen Amedspor'un İzmit Kartepe'deki kampı devam ederken, teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

Şampiyonluk kadrosunun ilk futbolcusu olan Taner Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amedspor ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Gümüş, Amedspor formasıyla paylaştığı fotoğrafın altına duygularını şu şekilde ifade etti:

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