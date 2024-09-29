Ersun Yanal tırmanışa geçti

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Amedspor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Stadı'nda oynanan maçta Amedspor rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 49. dakikalarda Assombalonga, 39 ve 88. dakikalarda Lourenço kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 82. dakikada Mehmet Güneş ve 90. dakikada Mert Miraçaltıntaş attı.

Bu galibiyet ile birlikte 12 puana ulaşan Ersun Yanal ve öğrencileri 3. sıraya yerleşti. -3 puandaki Yeni Malatyaspor ise ligin son sırasında kaldı.