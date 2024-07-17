Ersun Yanal yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal yıkıldı

Ersun Yanal'ın çok istediği Muhammet Akpınar Amedspor'un teklifini reddetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig’e yükselen Amedspor’da çalışmalar devam ediyor.

Takımın başına Ersun Yanal’ı getirerek hedefini doğrudan Süper Lig olarak belirleyen Diyarbakır ekibi bu doğrultuda transfer harekatını sürdürüyor.

Nurullah Aslan, Murat Uçar, Alberk Koç ve Adama Traore’ye imza attıran Amedspor Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda Trabzonspor'dan ayrılan genç yıldız için harekete geçti.

Amedspor yönetimi 22 yaşındaki santrafor Muhammet Akpınar’a teklif götürdü.

Genç futbolcunun Amedspor’un teklifini reddettiği öğrenildi.

17072024111209-8946193-11-12.jpg

Son Haberler
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem Ekonomi
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem
Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı Gündem
Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi
Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı Ekonomi
Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük Gündem
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi Spor
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi