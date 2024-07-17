Ersun Yanal yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig’e yükselen Amedspor’da çalışmalar devam ediyor.
Takımın başına Ersun Yanal’ı getirerek hedefini doğrudan Süper Lig olarak belirleyen Diyarbakır ekibi bu doğrultuda transfer harekatını sürdürüyor.
Nurullah Aslan, Murat Uçar, Alberk Koç ve Adama Traore’ye imza attıran Amedspor Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda Trabzonspor'dan ayrılan genç yıldız için harekete geçti.
Amedspor yönetimi 22 yaşındaki santrafor Muhammet Akpınar’a teklif götürdü.
Genç futbolcunun Amedspor’un teklifini reddettiği öğrenildi.