Ersun Yanal yine yaptı yapacağını

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal yine yaptı yapacağını

Transferde gaza basan Amedspor Ersun Yanal'ın isteği üzerine Badou Ndiaye ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor transferde bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor.

Bruno Lourenço, Britt Assombalonga, Adama Traore, Alberk Koç, Mehmet Yeşil, Nurullah Aslan ve Ömer Bayram gibi isimleri kadrosuna katan Diyarbakır ekibi flaş bir isme daha yöneldi.

ERSUN YANAL İSTEDİ BADOU NDIAYE İLE ANLAŞILDI

Diyarbakır basınında çıkan haberlere göre yönetim Ersun Yanal’ın isteği üzerine şimdi de Badou Ndiaye anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor formaları da giyen Badou Ndiaye geçtiğimiz sezon Pendikspor’da çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetti.

resim-2024-07-29-174730431.png

İlgili Haberler
Galatasaray'da TFF depremi
Rakibine yenilen Türk kızı hüngür hüngür ağladı
Son Haberler
Flaş... Flaş... Olimpiyatlardaki ilk madalyamızı aldık Spor
Flaş... Flaş... Olimpiyatlardaki ilk madalyamızı aldık
Yol ortasında insan kafatası bulundu. Gezerken gördü polis hemen polise koştu Gündem
Yol ortasında insan kafatası bulundu. Gezerken gördü polis hemen polise koştu
İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı Gündem
İki grup silahla çatıştı: 2 yaralı
Otomotiv devi markalarını kapatacağını açıkladı Otomotiv
Otomotiv devi markalarını kapatacağını açıkladı
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı Yaşam
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Japon uzman 7 büyüklüğünde deprem beklediği yeri açıkladı. Kırılmamış fay hattını duyurdu Gündem
Japon uzman 7 büyüklüğünde deprem beklediği yeri açıkladı. Kırılmamış fay hattını duyurdu