Ersun Yanal yine yaptı yapacağını

Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor transferde bombaları bir bir patlatmaya devam ediyor.

Bruno Lourenço, Britt Assombalonga, Adama Traore, Alberk Koç, Mehmet Yeşil, Nurullah Aslan ve Ömer Bayram gibi isimleri kadrosuna katan Diyarbakır ekibi flaş bir isme daha yöneldi.

ERSUN YANAL İSTEDİ BADOU NDIAYE İLE ANLAŞILDI

Diyarbakır basınında çıkan haberlere göre yönetim Ersun Yanal’ın isteği üzerine şimdi de Badou Ndiaye anlaşmaya vardı.

PERFORMANSI

Galatasaray, Trabzonspor ve Adana Demirspor formaları da giyen Badou Ndiaye geçtiğimiz sezon Pendikspor’da çıktığı 22 maçta 1 gol kaydetti.