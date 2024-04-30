Ertan Saban 'Atatürk' oldu. İlk kareler yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Ertan Saban 'Atatürk' oldu. İlk kareler yayınlandı
Ünlü oyuncu Ertan Saban yeni filminde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verdi. Filmden ilk kareler yayınlandı.

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren Ertan Saban’dan ilk kareler geldi.

29 Ekim’de vizyona girmesi planlanan filmin yayınlanan ilk kareleri sosyal medyada ilgi gördü.

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Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, Bir Cumhuriyet Şarkısı adlı filmde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren 46 yaşındaki Ertan Saban, film için titizlikle hazırlandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yayınlanan fotoğraflarla ilgili, "Atatürk'e gerçekten benzemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

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Ertan Saban’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı filmin başrollerinde Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.

1930’lu yıllar Türkiye’sini anlatan filmin hazırlıkları devam ediyor.

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