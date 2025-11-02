Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Chobani Stadı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, İETT'ye ait otobüslerle Tüpraş Stadı'na doğru yola çıktı.

Karşılaşmada yaklaşık 1914 Fenerbahçe taraftarı, Tüpraş Stadı'na kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.

Taraftarları uğurlamaya gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Buraya geldiğiniz için başkanımız ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. Güzel pozitif bir enerji veriyorsunuz, takımımız da çok iyi. Bu enerjiyle gidip akşam güzel bir sonuçla dönüp, burada kutlamasını yapacağız hep birlikte" dedi.

Başkan Sadettin Saran'ın "Kadıköy cehennemi" sözlerini hatırlatan Torunoğulları, "Başkanımızın da hep söylediği gibi 'Kadıköy cehennemi' ruhunu hep birlikte tekrar yaratacağız. Onun için hep destek, tam destek" diye konuştu.

Torunoğulları, "Futbolcuların ruh hali nasıl şu an" sorusuna ise "Çok iyi, herkes hazır, takım tam kadro hazır. İnanıyoruz ki güzel bir sonuçla döneceğiz" yanıtını verdi.