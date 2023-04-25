Ertuğrul Doğan Siopis ve Bakasetas'a teşekkür etti. Önemli bir karar aldı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yunan futbolcuları Siopis ve Bakasetas'a, sergiledikleri davranıştan dolayı teşekkür etti.

Trabzonspor'a geldikleri günden bu yana, hem saha içinde, hem saha dışında davranışlarıyla oynadıkları futbolla, taraftarlarca da sevilen isimlerden olan Yunanistan Milli Takım oyuncuları Siopis ve Bakasetas'ın davranışları takdir kazandı.

Trabzonspor yönetimi, ödemeler konusunda geriden geldiği bu süreçte ödeme konusunda bir ihtar girişiminde bulunmayan Yunan oyuncuların, maaşları için acele etmediklerini, ödemeyi bekleyeceklerini, Trabzonspor'un rahat döneminde ödeyebileceklerini, bundan da rahatsızlık duymayacaklarını belirttiler.

Başkan Doğan, bu karakterli duruşlarından dolayı Siopis ve Bakasetas'ı, çok ciddi bir teklif gelmediği takdirde kesinlikle satmayı düşünmüyor.

Oyuncuları glecek sezon için takımda tutmayı hedefliyor.