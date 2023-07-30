Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un satılacağına dair iddialara yanıt verdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon’daki belediyelerin başkanları ile bir araya geldi.

Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un satılacağına dair iddialara yanıt verdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın daveti üzerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile ilçe belediye başkanlarının yer aldığı buluşmaya yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen katılım sağladı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda belediye başkanlarının görüş ve taleplerini değerlendiren Ertuğrul Doğan, maddi ve manevi desteğe ihtiyacın had safhada olduğu bir sürecin yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu şehrin en önemli değeri olan Trabzonspor’u, sürdürülebilir ekonomi ile kurumsal bir kimliğe kavuşturmak için çaba gösteriyoruz. Yerel yönetimlerin başındaki belediye başkanlarımızı bu sezon içeride ve dışarıdaki maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz olumsuz mali tablodan çıkabilmemiz için manevi desteğe ihtiyacımız var. Bunun için belediye başkanlarımızın görüş ve önerileri ile eleştirileri bizim için çok önemli.”

''YALANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''

Doğan, son günlerde söz konusu edilen Trabzonspor’un satışı ile ilgili olarak ise bu konuda gerekeni söylediğini belirterek, “Yalandan başka bir şey değil” ifadesini kullandı.

Toplantıda söz alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, ilklerin şehri olan Trabzon’a operasyon çekmek isteyenlerin ilk kullanmak istedikleri kurumun Trabzonspor olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum Trabzonspor’un bu şehir ve onu sevenler için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Son olarak Trabzonspor’un satışı ile ilgili yapmaya çalıştıkları algı da buna bir örnektir” dedi.

Toplantıda söz alan belediye başkanları, Akyazı Stadyumu’nun Trabzonspor’a tahsisi için Trabzon’da her kesimi temsil eden sivil toplum örgütlerinden bir komite kurularak hareket edilmesini, stadyumun çevresi ile birlikte 24 saat yaşanır hale getirilmesi yönünde isteklerini belirttiler.

Toplantıdaki belediye başkanları, ilçelerdeki futbol altyapısının Trabzonspor ile birlikte koordine edilmesini, ilçelerde Trabzonsporlu yönetici, teknik adam ve futbolcuların yer alacağı sosyal ve sportif organizasyonlar düzenlenmesini, maçlarda çirkin tezahüratın önüne geçilerek, tribünlerdeki kadın ve çocuk sayısının artırılması için ortak çalışma yapılması gerektiğini de vurgu yaptılar.

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