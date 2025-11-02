Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Lider Galatasaray puanını 29'a yükseltirken ikinci Trabzonspor ise puanını 24'a çıkardı.

Büyük heyecana sahne olan karşılamanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Rams Park çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan dev maçla ilgili, "Takımımız iyi mücadele etti. Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz. Galatasaray yönetimi bizi çok güzel misafir etti. Taraftar çok centilmence misafir etti. Onun dışında güzel maç oldu. Trabzonspor iyi mücadele etti. Sonuç beraberlik. Önümüze bakacağız, göreceğiz.” diye konuştu.

Taraftara ayrı bir parantez açan Başkan Doğan, "Taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çok iyilerdi. Sağ olsunlar. Gayet güzel bir şekilde burada takımlarını desteklediler. Tüm taraftarlarımızı çok seviyoruz." dedi.