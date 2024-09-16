Ertuğrul Doğan'dan hakem isyanı: Beşiktaş formasıyla çıksaydı daha rahat olurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan'dan hakem isyanı: Beşiktaş formasıyla çıksaydı daha rahat olurdu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Beşiktaş maçı sonrası Ali Şansalan'a ateş püskürdü.

Evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Edin Visca’nın Rafa Silva’ya yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kartın doğu olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı" dedi.

"BEŞİKTAŞ FORMASIYLA ÇIKSAYDI DAHA RAHAT OLURDU"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşeceğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu" ifadelerini kullandı.

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