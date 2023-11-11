Ertuğrul Doğan'dan hakemlere övgü: Güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk

Konyaspor maçının ardından yazılı bir açıklama yapan Ertuğrul Doğan maçın hakemi Cihat Aydın ve yardımcılarını öve öve bitiremedi.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan'dan hakemlere övgü: Güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Konyaspor maçını yöneten hakemler ile alakalı: “Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk.” dedi.

Ertuğrul Doğan, “Özlemişiz doğrusu” diyerek yaptığı yazılı açıklamada; “Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu” diyerek şöyle dedi, “Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar.” ifadelerini kullandı

Doğan, Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten hakemlerin kendisini umutlandırdığını belirtip, övgü ile söz ederek, “Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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