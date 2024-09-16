Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri Tekirdağ’da anıldı

Japonya'da 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde yapılan törende, fırkateynin komutanı Yarbay Ali Bey ve diğer şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Cem Düzen, törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni'nin 15 Eylül 1890'da Yokohama'dan İstanbul'a hareket ettiğini, gece büyük bir kasırgaya yakalandığını ve 16 Eylül'de Oşima Adası civarında kayalıklara çarparak battığını anlattı.

Kazada, Mirliva Osman Paşa, Yarbay Ali, Yarbay Cemil, Binbaşı Ömer Bey ve diğer 527 kişi şehit olurken, 69 kişi kurtuldu. Kurtulanlara ilk yardımı Kaşinozaki Feneri görevlileri ve Oşhima köylüleri yaptı. Şehitlerin naaşları Kaşinozaki Feneri yakınında defnedilerek ilk Ertuğrul Şehitliği inşa edildi.

Tören, şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtımıyla son buldu. Protokol üyeleri, Rumeli İskelesi'nden şehitler anısına denize çelenk bıraktı.