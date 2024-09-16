Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri Tekirdağ’da anıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri Tekirdağ’da anıldı

16 Eylül 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da törenle anıldı. Süleymanpaşa'daki anıtta düzenlenen törende, şehitlerin isimleri anıldı, dualar okundu ve lokma dağıtıldı. Protokol üyeleri, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Japonya'da 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde yapılan törende, fırkateynin komutanı Yarbay Ali Bey ve diğer şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

ertugrul-firkateyninin-sehitleri-tekirdagda-anildi-yenicag-3.jpg

Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği törene, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve diğer protokol üyeleri katıldı.

ertugrul-firkateyninin-sehitleri-tekirdagda-anildi-yenicag-4.jpg

Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. Cem Düzen, törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni'nin 15 Eylül 1890'da Yokohama'dan İstanbul'a hareket ettiğini, gece büyük bir kasırgaya yakalandığını ve 16 Eylül'de Oşima Adası civarında kayalıklara çarparak battığını anlattı.

ertugrul-firkateyninin-sehitleri-tekirdagda-anildi-yenicag-1.jpg

Kazada, Mirliva Osman Paşa, Yarbay Ali, Yarbay Cemil, Binbaşı Ömer Bey ve diğer 527 kişi şehit olurken, 69 kişi kurtuldu. Kurtulanlara ilk yardımı Kaşinozaki Feneri görevlileri ve Oşhima köylüleri yaptı. Şehitlerin naaşları Kaşinozaki Feneri yakınında defnedilerek ilk Ertuğrul Şehitliği inşa edildi.

ertugrul-firkateyninin-sehitleri-tekirdagda-anildi-yenicag-2.jpg

Tören, şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtımıyla son buldu. Protokol üyeleri, Rumeli İskelesi'nden şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Son Haberler
Covid'in yeni varyantı dünyaya yayılıyor. Eski halinden daha ölümcül
Covid'in yeni varyantı dünyaya yayılıyor. Eski halinden daha ölümcül
İstanbul-Edirne Otoyolu'nda yangın
İstanbul-Edirne Otoyolu'nda yangın
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor
Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri Tekirdağ’da anıldı
Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri anıldı
Bakanlıktan ‘Sahte işlemler’ uyarısı: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü isimleri kullanılıyor
Bakanlıktan ‘Sahte işlemler’ uyarısı!