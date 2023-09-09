Ertuğrul Gazi şenliklerinde kortej yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci gününde mehteran eşliğinde Hükümet Konağı'ndan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından Bakan Bak, türbe girişinde Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli, alp kıyafetli askerleri selamladı.

"Saygı nöbeti" değişimini izleyen Bak, türbeye girerek dua etti. Anı defterini imzalayan Bak, okçuluk gösterisi için etkinliğe katılan sporcularla bir araya geldi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Bak, karakucak güreşleri için tören alanında bulunan sporculara müsabakalar öncesi başarılar diledi.

Bak'a programlarında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, etkinliğin ardından Bilecik Valiliğinin girişimleriyle hazırlanan "Oba Kent Projesi"nin son durumuyla ilgili devam eden çalışmaları yerinde inceledi.