Ertuğrul Gazi şenliklerinde kortej yapıldı

742'ncisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde kortej yürüyüşü yapıldı.

KAYNAK: AA
Ertuğrul Gazi şenliklerinde kortej yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin ikinci gününde mehteran eşliğinde Hükümet Konağı'ndan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşün ardından Bakan Bak, türbe girişinde Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli, alp kıyafetli askerleri selamladı.

thumbs-b-c-fd823b1661ef281c3c6bf57b89f8d3a9.jpg

"Saygı nöbeti" değişimini izleyen Bak, türbeye girerek dua etti. Anı defterini imzalayan Bak, okçuluk gösterisi için etkinliğe katılan sporcularla bir araya geldi.

Sporcularla bir süre sohbet eden Bak, karakucak güreşleri için tören alanında bulunan sporculara müsabakalar öncesi başarılar diledi.

009-2023-04-2023-25-eylul-16-20230909-2-60198243-92606937.jpg

Bak'a programlarında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever ile diğer ilgililer eşlik etti.

009-2023-04-2023-25-eylul-16-20230909-2-60198243-92606942.jpg

Bakan Osman Aşkın Bak, etkinliğin ardından Bilecik Valiliğinin girişimleriyle hazırlanan "Oba Kent Projesi"nin son durumuyla ilgili devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Dönence yeni bölüm ne zaman? Dönence 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Maden suyunu sakın böyle tüketmeyin Sağlık
Maden suyunu sakın böyle tüketmeyin
BDDK'dan yönetmelik değişikliği Ekonomi
BDDK'dan yönetmelik değişikliği
Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı Sağlık
Beyine bitiren 9 alışkanlıktan uzak durun. Doktorlar uyarılarını açıkladı
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı Yaşam
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu Yaşam
Uşak'ta patlamamış el bombası bulundu
Arka Sokaklar 641 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Arka Sokaklar 641 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?