Eruh’ta hayvan otlatırken Kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eruh’ta hayvan otlatırken Kaza

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde 12 yaşındaki A.Ç., hayvanları otlatırken kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde meydana geldi. A.Ç. isimli erkek çocuğu, küçükbaş hayvanları otlattığı sırada çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Ayaklarında kırık olduğu belirlenen A.Ç., bulunduğu yerden alınıp sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Eruh’ta hayvan otlatırken Kaza! Kayalıklardan metrelerce düştü

Eruh’ta hayvan otlatırken Kaza! Kayalıklardan metrelerce düştü

Eruh’ta hayvan otlatırken Kaza! Kayalıklardan metrelerce düştü

Eruh’ta hayvan otlatırken Kaza! Kayalıklardan metrelerce düştü

Son Haberler
MSB'den şaşırtan şehit açıklaması
MSB'den şaşırtan şehit açıklaması
Feci ölüm! Elektrik akımına kapıldı...
Feci ölüm! Elektrik akımına kapıldı...
CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı
CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı
Kırmızı pancarın gizli sırrı! Bilim bakın ne söylüyor
Kırmızı pancarın gizli sırrı! Bilim bakın ne söylüyor
CHP’li Gürer: Zirai dondan sonra kuraklık, üretime önemli darbe vuruyor
CHP’li Gürer: Zirai dondan sonra kuraklık, üretime önemli darbe vuruyor