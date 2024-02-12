Eryaman Stadı ile ilgili en net açıklama: O sahada oynanmaz!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eryaman Stadı ile ilgili en net açıklama: O sahada oynanmaz!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Eyüpspor maçının ardından son günlerde kötü zemini nedeniyle gündem olan Eryaman Stadı ile ilgili çok çarpıcı bir yorum yaptı.

Eyüpspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de 22. haftayı puansız kapadı.

Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ikinci yarıdaki oyun ve mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

Ankaragücü ile birlikte kullandıkları Eryaman Stadı'nın zemini için yorumu sorulan Kaloğlu, "O zeminde kesinlikle maç oynatılmamalı. Biz Çorum FK maçında en iyi oyuncularımızdan birinin çapraz bağlarının kopmasıyla bunu ödedik. Maalesef saha elverişli değil. Futbolcu sağlığını düşünmemiz lazım. Sahanın ne zaman hazır hale geleceğini bilmiyorum. Nasıl bir bakım yapıldığını bilmiyorum. Artık yetkililer o kararı verecektir, ama bence futbola elverişli bir saha yok orada" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, TFF'ye başvurarak zeminin incelenmesini, gerekirse maçın başka stada alınmasını talep etti.

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