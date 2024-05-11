Erzincan Havalimanı Nisan ayı yolcu rakamları açıklandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayı verileri açıklandı.Buna göre, 37 bin 566 yolcu havalimanını kullandığı belli oldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nı kaç yolcunun kullandığını duyurdu.

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 37 bin 566 yolcu ağırlandı. Nisan ayında havalimanından 264 uçak iniş-kalkış yaptı.



Nisan döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 291 ton olduğu açıklandı.

Bu arada 2024 yılının ocak-nisan döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanını toplamda 128 bin 379 yolcu kullandı. Uçak trafiği ise 984 iniş-kalkış olarak kayıtlara geçti.