Erzincan için uyarı: Zirai don bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan için uyarı: Zirai don bekleniyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan çevrelerinde zirai don hadisesi beklenmektedir." denildi.

Erzincan çevrelerinde zirai don tehlikesine dikkat çekildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan çevrelerinde zirai don hadisesi beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlere uğraşan vatandaşların kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

Çiftçilerimizin zirai dona karşı alabileceği önlemler;

Tam çiçeklenme döneminde bulunan ağaçların olduğu bahçelerde üreticilerimizin lastik yakma, ıslak sap saman yakma, petrol ürünleri kullanarak dumanlama yapma, sulama sistemini kullanarak ağaçlara yağmurlama yapma gibi aktif önlemleri değerlendirmeleri ve bunlar için hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir. Bahse konu aktif önlemlerin yapılmasında dikkat edilecek en önemli husus özellikle gece saat 01.00'dan sonra sabah saatlerine kadar sıcaklık değerlerinin kontrol edilmesi ve sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü andan itibaren dumanlama, yağmurlama ve sisleme gibi faaliyetlere başlanmasıdır. Özellikle yağmurlama sulama ile alınacak önlemlerde sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmediği zamanlarda yapılacak olan sulamalarda don olmasa bile önemli zararların gözlenmesi söz konusudur.

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