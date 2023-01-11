﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Erzincan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde evde hasta bakım personeli olmak üzere 16 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2-Çalışmasına Engel Hali Olmamak

3-Otlukbeli mülki sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

4-En az ilkokul mezunu olmak

5-25-45 Yaşı arasında olmak

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

7- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, Irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hilell iflas, Ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

DİĞER HUSUSLAR

1-Diğer tüm şartları taşıyor olmakla birlikte bu işlerde filliyatta çalışmış olan kişiler öncelikli tercih edilebilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi

2-Nüfz Cüzdanı Fotokopisi

3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi

4-Sağlık Raporu

5-Adli Sicil Kaydı

6-Ikametgah Belgesi