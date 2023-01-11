11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak

Erzincan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde evde hasta bakım personeli olarak istihdam etmek üzere 16 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 06:27
Takip Et

Erzincan Otlukbeli SYDV 16 personel alacak

Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Erzincan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde evde hasta bakım personeli olmak üzere 16 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
2-Çalışmasına Engel Hali Olmamak
3-Otlukbeli mülki sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
4-En az ilkokul mezunu olmak
5-25-45 Yaşı arasında olmak
6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
7- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, Irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hilell iflas, Ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

DİĞER HUSUSLAR
1-Diğer tüm şartları taşıyor olmakla birlikte bu işlerde filliyatta çalışmış olan kişiler öncelikli tercih edilebilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Dilekçesi
2-Nüfz Cüzdanı Fotokopisi
3-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi
4-Sağlık Raporu
5-Adli Sicil Kaydı
6-Ikametgah Belgesi

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
1
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Rakıya büyük zam geldi. Artık sadece zenginler içecek
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
2
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Mini etekli öğretmen konuştu. Kıyafeti ile gündem olmuştu. Korkma hocam, bilim kıyafette değil beyindedir
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
3
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
4
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Fatih Portakal'ın kanalında seçmenin kararını Saray'a eski dostu açıkladı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
5
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Mehmet Barlas'tan sürpriz yazı. DEVA Parti'sinin son anda kiminle ittifak yapacağını yazdı
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
6
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
7
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
﻿Erzincan Otlukbeli SYDV 16 işçi alacak
﻿Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
﻿Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
﻿Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
﻿Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
﻿Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
﻿Meteoroloji'den 11 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı
﻿Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı
﻿Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı
﻿Maltepe’de gecekondu yangını: Alevler geceyi aydınlattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.