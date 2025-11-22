Keşiş ve Munzur dağları arasında uzanan Erzincan Ovası, sis tabakasının tamamen kaplanmasıyla adeta beyaz bir denizi andırdı.

Keşiş Dağları’ndan drone ile kaydedilen görüntüler, sis bulutlarının arasından beliren şehir siluetiyle büyüleyici bir atmosfer oluşturdu.

Yüksek noktalardan bakıldığında sisin, ovayı pamuk bir örtü gibi sardığı, bazı bölgelerde ise arazilerin sisin üzerinde ada görünümü aldığı görüldü.

Doğa fotoğrafçıları ve doğaseverlerin ilgisini çeken manzara, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kış aylarında sıkça görülen sis oluşumunun bu kez etkileyici bir görsel şölen sunduğunu belirten vatandaşlar, Erzincan’ın doğal güzelliklerinin her mevsim kendini farklı bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Şehir merkezinin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun sis, bölgenin kış atmosferine ayrı bir renk kattı.