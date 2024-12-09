Erzincan sise gömüldü

Kaynak: İHA
Erzincan sise gömüldü

Erzincan güne sis, pus, kırağıyla uyandı. Soğuk havanın hakim olduğu kentte sis nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Bayburtlular, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı.

Erzincan'ı örtüleyen sis uzun süre devam etti. Soğuk havanında etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarına kırağı düştü.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın eksi 4 dereceye düştüğü Erzincan'da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

Son Haberler
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı
Kayserispor 11 maç sonra evinde galibiyetle tanıştı
Kayserispor 11 maç sonra evinde galibiyetle tanıştı
Manaj’ın Barış Alper’e faulünde sarı kart doğru mu? Çok tartışılan pozisyonu eski hakemler yorumladı
Manaj’ın Barış Alper’e faulünde sarı kart doğru mu? Çok tartışılan pozisyonu eski hakemler yorumladı
Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu! Sözleri dakikalarca alkışlandı
Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu! Sözleri dakikalarca alkışlandı
Melikgazi Kayseri'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Melikgazi Kayseri'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı