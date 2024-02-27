Erzincan’da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı Polis uygulama noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

Araç şoförü H.H.O. ve öncü olduğu düşünülen diğer aracın şoförü H.A. “göçmen kaçakçılığı yapma” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme sonrasında tutuklandı ve Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.