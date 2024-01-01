Erzincan'da 2024'e ateş başında halaylarla girdiler

Kaynak: İHA
Erzincan'da 2024'e ateş başında halaylarla girdiler
Erzincan'da dondurucu soğuğa rağmen yakılan ateş etrafında toplananlar, 2024'e halaylarla ve havai fişek gösterileriyle girdi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde yılbaşı gecesinde vatandaşlar yakılan dev ateşin etrafına toplandı.

Ateş etrafındaki vatandaşlar, 2024'e davul zurna eşliğinde halay çekerek girerken saat tam 00.00'ı gösterdiği anda düzenlenen havai fişek gösterisi de geceyi aydınlattı.

Erzincan'ın dondurucu soğuğundan yakılan ateş ve halaylarla ısınarak korunan vatandaşlar, iyi dilek temennisinde bulundular.

Vatandaşlar, “2024’den beklentilerimiz çok. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını arzu ediyoruz. Tüm halkımıza, devletimize yeni yıl güzellikler getirsin” ifadelerinde bulundular.

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