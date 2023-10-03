Erzincan’da 261 araç ve sürücüye 405 bin 162 lira trafik cezası kesildi

Erzincan’da jandarma ekiplerince trafik denetimleri sürdürülüyor. Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamalarında; 17 bin 378 araç kontrol edildi. 17 bin 378 araç, 102 bin 33 şahıs sorgulaması yapılarak, 261 araç ve şahıs hakkında toplam 405 bin 162 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken 3 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 49 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerince denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.