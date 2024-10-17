Erzincan’da aralıklı yağış bekleniyor

Kaynak: İHA
Erzincan’da aralıklı yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Erzincan'da aralıklı yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji 13 ili uyardı! Kar yağışı, soğuk, fırtına, sağanak... Sıcaklıklar 12 derece birden düşecekMeteoroloji 13 ili uyardı! Kar yağışı, soğuk, fırtına, sağanak... Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Erzincan’da aralıklı yağış bekleniyor

Son Haberler
BDDK açıkladı. Bir yıl içinde milyoner sayımız öyle bir arttı ki...
BDDK açıkladı. Bir yıl içinde milyoner sayımız öyle bir arttı ki...
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif