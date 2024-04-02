Erzincan’da av yasağı başladı

Kaynak: İHA
Erzincan’da av yasağı başladı
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan’da iç sularda av yasağının 1 Nisan itibarıyla başladığını açıkladı.

Murat Şahin, Erzincan’da su ürünleri kaynaklarının muhafaza edilmesi ve devamlılığının sağlanması için tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yasak olduğunu açıkladı.

Şahin, “İç su balık avcılığı ve satışı yasakları 1 Nisan'da başladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna istinaden hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği, ilimizde 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller (sazan, kadife, siraz, tatlı su kefali) ve yayın balığı avcılığı yasaktır. Ayrıca 15 Mart- 30 Nisan tarihleri arası sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır. Belirtilen tarihler arasında yasak olan balık türlerinin avcılığının, belgesiz olarak naklinin ve satışının tespit edilmesi halinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre yasal işlem uygulanacaktır.” şeklinde konuştu.

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