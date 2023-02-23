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Nesli tükenmekte olan yaban keçileri karayolunda görüntülendi

Erzincan’da Nesli Tükenme Tehlikesi altında olan yaban keçileri, karayolunda yiyecek ihtiyaçlarını giderirken görüntülendi. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:19
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Erzincan’da dağ keçileri yola kadar indi 

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri karayolunda görüntülendi
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da tuz ihtiyaçlarını gidermek için yaban keçileri karayoluna kadar indi.

Tercan - Erzurum yolunda koruma altında olan yaban keçileri, yola kadar indi. Yolu kullanan vatandaşlar ise yaban keçilerini görünce büyük bir sürpriz yaşadı. Bir anda karşılarında asfaltta yakın alanda tuz ihtiyaçlarını gidermek için karayoluna kadar yaklaşan dağ keçilerini gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuruyor. Keçiler, bazı zamanlarda da aşağılara kadar inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

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