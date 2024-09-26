Erzincan’da dehşete düşüren kaza: Yol kenarındaki tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da dehşete düşüren kaza: Yol kenarındaki tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Erzincan'da bir otomobilin yol kenarındaki tıra çarpması sonucu meydana gelen korkunç kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Dehşete düşüren kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kova köyü civarında meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Ramazan Ceylan idaresindeki 45 ALS 068 plakalı Fiat Doblo marka otomobil, yol kenarında duran Yusuf Torçul yönetimindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ceylan (44), Semiha Ceylan (14) ve Melike Ceylan hayatını kaybetti.

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Ağır yaralanan Ahmet Enes Ceylan ile Huri Elif Ceylan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

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Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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