Erzincan’da dev kaçakçılık operasyonu

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin belirlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Faaliyetler sonucunda; 5 şahsa ait 4 iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada gümrüklenmiş piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan, 4573 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan K.A, K.Y, H.Ö, Z.K ve V.Y isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.