‘İnsani yardım’ adı altında kaçakçılık! 1 milyar 22 milyon lira değerinde

Kaynak: AA
‘İnsani yardım’ adı altında kaçakçılık! 1 milyar 22 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza birimlerinin Mersin ve Kocaeli'de düzenledikleri operasyonlar neticesinde, toplamda 1 milyar 22 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından verilen bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün istihbarat çalışmaları sonucunda, Mersin'deki Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak operasyonda, "insani yardım malzemesi" olarak beyan edilen konteynerler şüphe uyandırdı.

X-ray cihazıyla yapılan taramada anormal yoğunluk tespit edilmesi üzerine konteynerlerde fiziki inceleme gerçekleştirildi. Yapılan detaylı incelemede, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan altı konteyner içerisinde toplam 130 ton oyuncak ve iki konteyner içerisinde kumaş ürünler bulundu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu hesaplandı.

Ayrıca, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün risk analizi çalışmaları çerçevesinde, Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler izlemeye alındı. Yapılan ayrıntılı aramalarda, dört konteyner içinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet top ve 8 bin 690 adet oyun seti ele geçirildi. Bu kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon lira olduğu belirlendi.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen bu iki operasyonla, toplamda 1 milyar 22 milyon lira değerindeki kaçakçılık faaliyetinin önüne geçilmiş oldu.

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