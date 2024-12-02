Erzincan'da droneli çoban koyun sürüsünü otlatırken domuz sürüsünü görüntüledi

Erzincan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Sazlıpınar köyünde ailesiyle birlikte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, 2018 yılında İletişim Fakültesini kazandı.

Ancak sadece bir gün derse girdikten sonra “şehir hayatı bana göre değil” diyerek köyüne ve hayvanlarına geri döndü. Yıllardır amatör olarak fotoğraf ve video çeken Yılmaz, dört yıl önce bu içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı ve büyük ilgi gördü. Zamanla kendini geliştirerek drone ve profesyonel kameralarla çekim yapmaya başlayan Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarında 500 bin takipçisi bulunuyor ve videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Bu kez karla kaplı arazide bir domuz sürüsünü drone ile görüntüleyen Mert Yılmaz, bir yandan koyun sürüsünü otlatırken diğer yandan da karlı arazide domuz sürüsünü havadan kaydetti.