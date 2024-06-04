Erzincan'da ekmeğe zam

Erzincan'da ekmek fiyatlarına yeni bir zam geldi, bu da hayat pahalılığı endişelerini artırdı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın aldığı kararla, Ocak ayında 8 TL'ye yükseltilen 200 gram ekmeğin fiyatı bir kez daha artırıldı ve şimdi 9 TL oldu.

Söz konusu zam ile birlikte 320 gram Mercan ekmeğinin fiyatı da 15 TL'ye yükseltildi, bu da vatandaşların daha büyük boyutlardaki ekmeği almak istediklerinde daha fazla ödeme yapacakları gerçeğini ortaya çıkardı.

Zammın bugünden itibaren uygulanmaya başladığı bildirildi.

Karara göre simit, poğaça gibi diğer ürünlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.