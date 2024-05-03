Erzincan’da ev ve odunluk alevlere teslim oldu

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Derebaşı köyünde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait ev ve odunluk, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Refahiye Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın bitişikteki evlere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök, köyde incelemelerde bulunarak köylüye geçmiş olsun dileklerini ilettiler.